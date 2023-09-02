Россияне врут всегда. Что скрывает самая «прозрачная» война в истории человечества — интервью с OSINT-аналитиком Якубом Яновским 2 сентября, 07:23 NV Премиум ИСЧЕЗНУВШАЯ АРМАДА: По подсчетам Oryx только подтвержденные потери россиян в технике превышают 11,5 тыс. единиц (Фото:DR)

Опытный OSINT-аналитик Якуб Яновский рассказал NV об особенностях независимого подсчета уничтоженной техники в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину.

Неполные два года полномасштабного вторжения России в Украину доказали, что эта война стала самой информационно «прозрачной» в истории человечества. Благодаря своему масштабу и развитию соцсетей события на ее фронтах освещаются почти в режиме «прямого эфира», и просматривают их миллионы пользователей со всего мира.

Видео дня

Несмотря на прозрачность и большое количество свидетельств непосредственно с фронта, важная информация о некоторых наиболее чувствительных аспектах военных событий остается тайной. Так, Москва бесстыдно преувеличивает количество подбитой техники ВСУ и выведенных из строя бойцов, а украинский Генштаб не сообщает о собственных потерях.

Эти вопросы пытаются освещать независимые сообщества журналистов и аналитиков, которые проверяют официальные заявления и отчеты, создают онлайн-карты зоны боевых действий, а также самостоятельно считают потери. То есть, занимаются OSINT-исследованиями.

Open-Source Intelligence— это методология сбора и аналитики различных данных, которая заключается в использовании открытых и публичных источников, без нарушения закона.

Тип данных отличается от целей и поставленных задач. Это может быть как информация о конкретных индивидах, так и о продвижении войск, местах боев, поражении техники и т. д.

В контексте полномасштабного российского вторжения OSINT-исследователи в основном ориентируются на визуальные свидетельства, такие как публикации на официальных страницах различных вооруженных формирований и подразделений, информация от медийных участников войны и тому подобное. В сети существует множество свидетельств и материалов «из первых рук», авторство которых принадлежит непосредственно военным на поле боя. В сочетании с OSINT-анализом это позволяет получать определенное понимание хода боев.

Рассказывая о потерях, западные медиа довольно часто цитируют данные международного независимого OSINT-сообщества Oryxspioenkop (или Oryx) — одного из немногих вовлеченных в эту тему, которое ищет визуальные подтверждения каждой уничтоженной единицы техники и публикует эти данные в своем блоге.

Oryx была основана в 2013 году с целью освещения войны в Сирии. Также сообщество следило за ходом вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

По состоянию на сейчас в команде Oryx четверо участников, впрочем они часто сотрудничают с другими OSINT-аналитиками и подобными организациями. Кроме блога, проект также успел написать несколько книг, в частности, о вооруженных силах Северной Кореи.

Наибольшей популярности проект достиг после 24 февраля 2022 года, ведь с первых дней российского вторжения в Украину его участники занимались идентификацией и подсчетом потерянной обеими сторонами техники. И хотя недавно на официальной странице Oryx появилось сообщение о завершении работы проекта в октябре 2023 года, тот, как стало известно NV, продолжит свою работу, пока война Украины с РФ не завершится.

Как работает Oryx, каким его аналитики видят полномасштабное вторжение россиян? Об этом NV пообщался с Якубом Яновским, расследователем, автором не только Oryxspienkop, но и известного международного проекта расследований Bellingcat.

Яновский имеет за спиной не только богатый опыт OSINT-аналитики, но и несколько публикаций о различных вооруженных конфликтах.

— Где вы берете информацию о потерях или повреждениях среди техники?