РосСМИ подтвердили смерть почти 20 тысяч оккупантов с начала российского вторжения 7 апреля, 17:43 Россия продолжает терять много живой силы и техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российские СМИ смогли подтвердить смерть почти 20 тысяч оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине.

Медиазона и российская служба BBC вместе с командой волонтеров ведут поименный список российских солдат, погибших на войне с Украиной.

Сообщается, что 19 688 смертей российских военных подтверждены по открытым источникам на 7 апреля. Всего, по их данным, в Украине были ликвидированы 1 783 мобилизованных.

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По их данным, только за последние две недели в список добавилось более 1600 имен. Самую значительную долю среди недельных потерь по-прежнему составляют заключенные и боевики ЧВК Вагнера.

Также СМИ удалось подтвердить гибель девятерых офицеров в звании подполковника за прошедшие две недели.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 177 тысяч военных.

Также ранее российские СМИ сообщали, что в Украине могли погибнуть не менее восьми тысяч российских «добровольцев», включая боевиков ЧВК Вагнера.