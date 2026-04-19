Россия за сутки потеряла почти 1070 солдат, пять РСЗО и 82 артсистемы — Генштаб

19 апреля, 08:47
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Российская армия потеряла на войне в Украине около 1070 солдат за сутки. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 318 220 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в военной технике составляют:

  • танков — 11 882 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин — 24 420 (+10) ед.
  • артиллерийских систем — 40 324 (+82) ед.
  • РСЗО — 1748 (+5) ед.
  • средства ПВО — 1349 (+0) ед.
  • самолетов — 435 (+0) ед.
  • вертолетов — 350 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 247 131 (+2019) ед.
  • крылатые ракеты — 4549 (+0) ед.
  • корабли/катера — 33 (+0) ед.
  • подлодки — 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 397 (+203) ед.
  • специальная техника — 4131 (+2) ед.

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Генштаб ЗСУ
Инфографика: Генштаб ЗСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ потери врага российские потери

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