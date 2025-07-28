1000 военных, четыре танка и 235 БпЛА: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины

28 июля, 07:22
Силы обороны Украины уничтожили четыре российских танка за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 050 250 человек, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 28 июля.

Потери россиян в технике составляют 348 единиц, в частности:

  • танков — 11 061 (+4 единицы за сутки);
  • боевых бронированных машин — 23 064 (+1);
  • артиллерийских систем — 30 826 (+4);
  • РСЗО — 1450 (+1);
  • средств ПВО — 1201;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48 393 (+235);
  • крылатых ракет — 3546;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 596 (+103);
  • специальной техники — 3935.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.

