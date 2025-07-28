1000 военных, четыре танка и 235 БпЛА: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 050 250 человек, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 28 июля.

Потери россиян в технике составляют 348 единиц, в частности:

танков — 11 061 ( +4 единицы за сутки);

+4 единицы за сутки); боевых бронированных машин — 23 064 ( +1);

+1); артиллерийских систем — 30 826 ( +4);

+4); РСЗО — 1450 ( +1);

+1); средств ПВО — 1201;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48 393 ( +235);

+235); крылатых ракет — 3546;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 56 596 ( +103);

+103); специальной техники — 3935.

Фото: Генштаб ВСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.