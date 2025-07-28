1000 военных, четыре танка и 235 БпЛА: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины
Силы обороны Украины уничтожили четыре российских танка за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 050 250 человек, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 28 июля.
Потери россиян в технике составляют 348 единиц, в частности:
- танков — 11 061 (+4 единицы за сутки);
- боевых бронированных машин — 23 064 (+1);
- артиллерийских систем — 30 826 (+4);
- РСЗО — 1450 (+1);
- средств ПВО — 1201;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 48 393 (+235);
- крылатых ракет — 3546;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 596 (+103);
- специальной техники — 3935.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.
По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.