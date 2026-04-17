Российская армия потеряла 1000 оккупантов, четыре танка и 114 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

17 апреля, 10:44
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Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1000 военных (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1000 военных (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1000 военных за сутки. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 316 070 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 17 апреля.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 870 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин — 24 400 (+9) ед.
  • артиллерийских систем — 40 160 (+114) ед.
  • РСЗО — 1 739 (+1) ед.
  • средства ПВО — 1349 (+2) ед.
  • самолетов — 435 (+0) ед.
  • вертолетов — 350 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410) ед.
  • крылатые ракеты — 4 549 (+12) ед.
  • корабли/катера — 33 (+0) ед.
  • подлодки — 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 014 (+253) ед.
  • специальная техника — 4129 (+3) ед.

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Генштаб ЗСУ
Инфографика: Генштаб ЗСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ российские потери

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