Минус 830 солдат, 33 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
За сутки РФ потеряла примерно 830 военных (Фото: Irina Rybakova/Ukrainian Ground Forces)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 830 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 18 января, составляют ориентировочно 1 226 420 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 571 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 23 919 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 36 294 (+33) ед;
- РСЗО — 1616 (+1) ед;
- средств ПВО — 1278 (+0) ед;
- самолетов — 434 (+0) ед;
- вертолетов — 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845);
- крылатых ракет — 4163 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 74 706 (+105);
- специальной техники — 4044 (+0).
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.