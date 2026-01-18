Минус 830 солдат, 33 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

18 января, 06:55
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За сутки РФ потеряла примерно 830 военных (Фото: Irina Rybakova/Ukrainian Ground Forces)

За сутки РФ потеряла примерно 830 военных (Фото: Irina Rybakova/Ukrainian Ground Forces)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 830 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 18 января, составляют ориентировочно 1 226 420 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 571 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 919 (+5) ед;
  • артиллерийских систем — 36 294 (+33) ед;
  • РСЗО — 1616 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1278 (+0) ед;
  • самолетов — 434 (+0) ед;
  • вертолетов — 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845);
  • крылатых ракет — 4163 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 74 706 (+105);
  • специальной техники — 4044 (+0).

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30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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