За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 830 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 18 января, составляют ориентировочно 1 226 420 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 571 ( +5) ед;

+5) ед; боевых бронированных машин — 23 919 ( +5) ед;

+5) ед; артиллерийских систем — 36 294 ( +33) ед;

+33) ед; РСЗО — 1616 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1278 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 434 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 347 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 ( +845);

+845); крылатых ракет — 4163 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 2 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 74 706 ( +105);

+105); специальной техники — 4044 ( +0).

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30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.