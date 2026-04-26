960 оккупантов и 76 артсистем: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 960 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 26 апреля, составляют ориентировочно 1 325 650 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 892 ( +0) ед;

+0) ед; боевых бронированных машин — 24 463 ( +5) ед;

+5) ед; артиллерийских систем — 40 711 ( +76) ед;

+76) ед; РСЗО — 1753 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1354 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 435 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 350 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 258 091 ( +2229);

+2229); крылатых ракет — 4579 ( +30);

+30); кораблей/катеров — 33 ( +0);

+0); подводных лодок — 2 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 91 852 ( +160);

+160); специальной техники — 4136 ( +0).

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17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.