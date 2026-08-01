В июле 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 42 860 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ежемесячная динамика потерь живой силы оккупантов в 2026 году:

январь: 31 710 человек,

февраль: 26 090 человек,

март: 31 960 человек,

апрель: 32 980 человек,

май: 33 760 человек,

июнь: 39 290 человек,

июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).

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Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава россиян составили 238 650 человек. 1 августа в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки россияне потеряли 1470 солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих погибшими.

Что касается России, то оккупационная армия, по словам Зеленского, с начала полномасштабной войны в Украине потеряла 1,6 млн военнослужащих, в том числе около 700 тысяч — убитыми. Президент добавил, что Украина не проиграет эту войну, а Россия ее не выиграет.

В феврале 2026 года Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны РФ погибли 55 тысяч украинских военнослужащих.