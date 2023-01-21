Потери российской армии за время полномасштабной войны против Украины превысили 120 тысяч убитыми — Генштаб 21 января, 08:46 Поле под Бахмутом, где в ежедневных попытках штурма российские войска несут значительные потери, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава 120 160 ( +860) человек ликвидировано

+860) человек ликвидировано танков - 3140 ( +1) ед.

+1) ед. боевых бронированных машин — 6256 ( +15) ед.

+15) ед. артиллерийских систем - 2135 ( +6) ед.

+6) ед. РСЗО - 443 ( +1) ед.

+1) ед. средства ПВО - 220 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов - 287 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 277 (+ 0) ед.

0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 ( +5)

+5) крылатые ракеты - 749 ( +0)

+0) корабли /катера — 17 (+ 0) ед.

0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4918 ( +15) ед.

+15) ед. специальная техника - 193 ( +3)

Данные уточняются.