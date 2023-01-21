Потери российской армии за время полномасштабной войны против Украины превысили 120 тысяч убитыми — Генштаб

21 января, 08:46
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Поле под Бахмутом, где в ежедневных попытках штурма российские войска несут значительные потери, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Поле под Бахмутом, где в ежедневных попытках штурма российские войска несут значительные потери, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава 120 160 (+860) человек ликвидировано
  • танков - 3140 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед.
  • артиллерийских систем - 2135 (+6) ед.
  • РСЗО - 443 (+1) ед.
  • средства ПВО - 220 (+0) ед.
  • самолетов - 287 (+0) ед.
  • вертолетов — 277 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5)
  • крылатые ракеты - 749 (+0)
  • корабли /катера — 17 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед.
  • специальная техника - 193 (+3)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Войска РФ Армия России Российский солдат Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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