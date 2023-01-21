Потери российской армии за время полномасштабной войны против Украины превысили 120 тысяч убитыми — Генштаб
Поле под Бахмутом, где в ежедневных попытках штурма российские войска несут значительные потери, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)
За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны
- личного состава 120 160 (+860) человек ликвидировано
- танков - 3140 (+1) ед.
- боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед.
- артиллерийских систем - 2135 (+6) ед.
- РСЗО - 443 (+1) ед.
- средства ПВО - 220 (+0) ед.
- самолетов - 287 (+0) ед.
- вертолетов — 277 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5)
- крылатые ракеты - 749 (+0)
- корабли /катера — 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед.
- специальная техника - 193 (+3)
Данные уточняются.