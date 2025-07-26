Две РСЗО, 35 артсистем и более 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери России на войне в Украине за сутки
За сутки российская армия потеряла на войне в Украине семь танков (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1080 солдат. Общие потери войск РФ по состоянию на субботу, 26 июля, составляют ориентировочно 1 048 330 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 11 056 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 23 059 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 30 812 (+35) ед;
- РСЗО — 1448 (+2) ед;
- средств ПВО — 1201 (+0) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 959 (+125) ед;
- крылатых ракет — 3535 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 371 (+158) ед;
- специальной техники — 3935 (+0) ед.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.
«Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20−30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери», — рассказал Вели.