Две РСЗО, 35 артсистем и более 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери России на войне в Украине за сутки

За сутки российская армия потеряла на войне в Украине семь танков (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1080 солдат. Общие потери войск РФ по состоянию на субботу, 26 июля, составляют ориентировочно 1 048 330 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 11 056 ( +7) ед;

+7) ед; боевых бронированных машин — 23 059 ( +7) ед;

+7) ед; артиллерийских систем — 30 812 ( +35) ед;

+35) ед; РСЗО — 1448 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1201 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 959 ( +125) ед;

+125) ед; крылатых ракет — 3535 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей/катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 56 371 ( +158) ед;

+158) ед; специальной техники — 3935 ( +0) ед.

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

Читайте также: Что показывает статистика потерь России на фронте

«Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20−30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери», — рассказал Вели.