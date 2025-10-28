ВСУ уничтожили шесть танков, восемь артсистем и 131 единицу автотехники россиян за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1060 солдат убитыми и ранеными. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 137 тыс. 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 28 октября.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 11 299 ( +6) ед;

+6) ед; боевых бронированных машин — 23 508 ( +28) ед;

+28) ед; артиллерийских систем — 34 044 ( +8) ед;

+8) ед; РСЗО — 1 529 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1 230 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 ( +108) ед;

+108) ед; крылатые ракеты — 3 880 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 65 786 ( +131) ед;

+131) ед; специальной техники — 3 984 ( +3) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.