За сутки Россия потеряла две РСЗО, 28 бронемашин и 1060 оккупантов убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ

28 октября, 08:17
ВСУ уничтожили шесть танков, восемь артсистем и 131 единицу автотехники россиян за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1060 солдат убитыми и ранеными. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 137 тыс. 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 28 октября.

Потери российской армии в военной технике составляют:

  • танков — 11 299 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед;
  • артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед;
  • РСЗО — 1 529 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1 230 (+0) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108) ед;
  • крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 786 (+131) ед;
  • специальной техники — 3 984 (+3) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

