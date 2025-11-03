Потери россиян в Украине выросли на 1160 оккупантов, 45 артсистем и 121 единицу автотехники за сутки — Генштаб ВСУ

3 ноября, 07:26
За сутки российская армия потеряла в Украине 121 единицу автомобильной техники (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1160 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 3 ноября, составляют ориентировочно 1 млн 144 тыс. 830 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 321 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 531 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 34 207 (+45) ед;
  • РСЗО — 1 534 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1 235 (+0) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383) ед;
  • крылатых ракет — 3 918 (+1) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121) ед;
  • специальной техники — 3 989 (+2) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: Ева Сластнова

