За сутки российская армия потеряла в Украине 121 единицу автомобильной техники (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1160 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 3 ноября, составляют ориентировочно 1 млн 144 тыс. 830 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 321 ( +5) ед;

+5) ед; боевых бронированных машин — 23 531 ( +6) ед;

+6) ед; артиллерийских систем — 34 207 ( +45) ед;

+45) ед; РСЗО — 1 534 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1 235 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 ( +383) ед;

+383) ед; крылатых ракет — 3 918 ( +1) ед;

+1) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 ( +121) ед;

+121) ед; специальной техники — 3 989 ( +2) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.