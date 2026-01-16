Потери России выросли на 1370 оккупантов, три РСЗО и 48 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
За сутки РФ потеряла примерно 1370 военных (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1370 военных. С 24 февраля 2022 года до 16 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 224 460 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В целом российская армия потеряла:
- танков — 11 563 (+6);
- боевых бронированных машин — 23 908 (+4);
- артиллерийских систем — 36 230 (+48);
- РСЗО — 1614 (+3);
- средств ПВО — 1277;
- самолетов — 434;
- вертолетов — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 107 884 (+527);
- крылатых ракет — 4163;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 74 486 (+180);
- специальной техники — 4044 (+2).
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.