За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1370 военных. С 24 февраля 2022 года до 16 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 224 460 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом российская армия потеряла:

танков — 11 563 ( +6);

+6); боевых бронированных машин — 23 908 ( +4);

+4); артиллерийских систем — 36 230 ( +48);

+48); РСЗО — 1614 ( +3);

+3); средств ПВО — 1277;

самолетов — 434;

вертолетов — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 107 884 ( +527);

+527); крылатых ракет — 4163;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 74 486 ( +180);

+180); специальной техники — 4044 ( +2).

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Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

