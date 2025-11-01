За сутки Россия потеряла 900 оккупантов, шесть танков и более 300 БпЛА — Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 900 оккупантов, девять артиллерийских систем и шесть танков за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
Армия страны-агрессора России потеряла 900 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 1 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 142 730 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери вражеской армии в военной технике составляют:
- танки — 11 316 (+6);
- боевые бронированные машины — 23 521 (+2);
- артиллерийские системы — 34 137 (+9);
- РСЗВ — 1534 (+1);
- средства ПВО — 1235 (+2);
- самолеты — 428;
- вертолеты — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349);
- крылатые ракеты — 3917;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 (+58);
- специальная техника — 3987 (+1).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.