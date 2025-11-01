За сутки Россия потеряла 900 оккупантов, шесть танков и более 300 БпЛА — Генштаб ВСУ

1 ноября, 07:36
ВСУ уничтожили 900 оккупантов, девять артиллерийских систем и шесть танков за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

ВСУ уничтожили 900 оккупантов, девять артиллерийских систем и шесть танков за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Армия страны-агрессора России потеряла 900 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 1 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 142 730 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери вражеской армии в военной технике составляют:

  • танки — 11 316 (+6);
  • боевые бронированные машины — 23 521 (+2);
  • артиллерийские системы — 34 137 (+9);
  • РСЗВ — 1534 (+1);
  • средства ПВО — 1235 (+2);
  • самолеты — 428;
  • вертолеты — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349);
  • крылатые ракеты — 3917;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 (+58);
  • специальная техника — 3987 (+1).

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб ВСУ Война России против Украины Российская агрессия российские потери потери врага

