ВСУ уничтожили 900 оккупантов, девять артиллерийских систем и шесть танков за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Армия страны-агрессора России потеряла 900 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 1 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 142 730 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери вражеской армии в военной технике составляют:

танки — 11 316 ( +6);

+6); боевые бронированные машины — 23 521 ( +2);

+2); артиллерийские системы — 34 137 ( +9);

+9); РСЗВ — 1534 ( +1);

+1); средства ПВО — 1235 ( +2);

+2); самолеты — 428;

вертолеты — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 ( +349);

+349); крылатые ракеты — 3917;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 ( +58);

+58); специальная техника — 3987 ( +1).

Реклама

Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.