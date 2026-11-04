Серж Марко спрогнозировал, что россияне усилят наступление зимой, и назвал факторы, которые увеличат их потери

Бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко спрогнозировал в интервью Radio NV, что россияне усилят наступление зимой и назвал факторы, которые увеличат их потери.

«Они (российские оккупанты — ред.) действительно настроены атаковать в зимнее время года», — заявил Серж Марко в эфире Radio NV.

Он отметил, что зимой погода ограничит дальние вылеты дронов, потому что когда облака низкие, дроны самолетного типа не летают и невозможно проводить секторальную разведку — «когда крыло поднимается высоко и видит квадрат в 30−40 квадратных километров».

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«Но есть другие проблемы. Первое — это то, что опадает листва. То есть не может враг при просачивании с такой же эффективностью использовать посадки просто потому, что листьев нет, тебя лучше видит тепловизор. И да, зона осмотра дронами существенно уменьшается, но в той зоне, в которой он есть, даже той, которую закрывают Мавики, FPV, эти несколько километров становятся настолько сложной зоной, чтобы пройти без прикрытия листьев. То есть сейчас этот процесс идет — скоро листва исчезнет, и будет вообще им очень сложно. Плюс ко всему зимой ты не можешь перемещаться длинными отрезками. Тебе нужно иметь какие-нибудь точки, где ты должен отдохнуть, посидеть», — описал ветеран условия, в которых придется наступать оккупантам.

По словам Сержа Марко, в октябре потери россиян возросли из-за начала их наступления.

«Я думаю, что мы увидим гораздо больше потерь буквально через месяц-два», — спрогнозировал он.

За 1 ноября Силы обороны обезвредили 2500 российских оккупантов. Это самые большие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В Генштабе также заявили, что октябрь 2026 года стал месяцем наибольших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54400 убитых и раненых захватчиков.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в октябре подразделения СБС в среднем каждые 41 секунду поражали вражескую цель, а каждые 159 секунд — российского военнослужащего. По его словам, в течение прошлого месяца подразделения группировки СБС поразили 64 807 враждебных целей. При этом потери российских военных составили 16796 человек.