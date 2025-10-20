Потери России в Украине выросли на 890 оккупантов, средство ПВО и 45 артсистем — Генштаб ВСУ

20 октября, 08:29
ВСУ уничтожили два танка, 45 артсистем и средство ПВО россиян за сутки (Фото: ДШВ ВСУ / Telegram)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 890 солдат. Общие потери РФ по состоянию на понедельник, 20 октября, составляют ориентировочно 1 млн 131 тыс. 070 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

  • танков — 11270 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 23399 (+0) ед;
  • артиллерийских систем — 33879 (+45) ед;
  • РСЗО — 1524 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1229 (+1) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398);
  • крылатых ракет — 3864 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 64892 (+94);
  • специальной техники — 3980 (+0).

Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

