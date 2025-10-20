Потери России в Украине выросли на 890 оккупантов, средство ПВО и 45 артсистем — Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили два танка, 45 артсистем и средство ПВО россиян за сутки (Фото: ДШВ ВСУ / Telegram)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 890 солдат. Общие потери РФ по состоянию на понедельник, 20 октября, составляют ориентировочно 1 млн 131 тыс. 070 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 11270 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 23399 (+0) ед;
- артиллерийских систем — 33879 (+45) ед;
- РСЗО — 1524 (+0) ед;
- средств ПВО — 1229 (+1) ед;
- самолетов — 428 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398);
- крылатых ракет — 3864 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 64892 (+94);
- специальной техники — 3980 (+0).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.