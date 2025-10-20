ВСУ уничтожили два танка, 45 артсистем и средство ПВО россиян за сутки (Фото: ДШВ ВСУ / Telegram)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 890 солдат. Общие потери РФ по состоянию на понедельник, 20 октября, составляют ориентировочно 1 млн 131 тыс. 070 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 11270 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23399 ( +0) ед;

+0) ед; артиллерийских систем — 33879 ( +45) ед;

+45) ед; РСЗО — 1524 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1229 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 72365 ( +398);

+398); крылатых ракет — 3864 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 64892 ( +94);

+94); специальной техники — 3980 ( +0).

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.