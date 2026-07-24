1410 оккупантов, 76 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1410 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 24 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 436 100 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

танков — 12 201 (+10) ед.

боевых бронированных машин — 25 000 (+6) ед.

артиллерийских систем — 46 646 (+76) ед.

РСЗО — (+7) шт.

средств ПВО — 1 516 (+1) шт.

самолётов — 439 (+1) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 006 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 425 240 (+1 652) шт.

крылатых ракет — 4 938 (+2) шт.

автомобильной техники и автоцистерн — 124 787 (+544) шт.

специальной техники — 4 454 (+1) шт.

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20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.