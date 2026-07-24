1410 оккупантов, 76 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

24 июля, 09:15
Google Читайте NV в Google
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1410 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 24 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 436 100 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

  • танков — 12 201 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин — 25 000 (+6) ед.
  • артиллерийских систем — 46 646 (+76) ед.
  • РСЗО — (+7) шт.
  • средств ПВО — 1 516 (+1) шт.
  • самолётов — 439 (+1) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 006 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 425 240 (+1 652) шт.
  • крылатых ракет — 4 938 (+2) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 124 787 (+544) шт.
  • специальной техники — 4 454 (+1) шт.

Реклама

20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies