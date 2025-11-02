За сутки Россия потеряла 940 оккупантов, 25 артсистем и 348 БПЛА — Генштаб ВСУ
Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 2 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 143 670 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 2 ноября.
Потери вражеской армии в военной технике составляют:
- танков — 11 316 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 23 525 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 34 162 (+25) ед;
- РСЗО — 1 534 (+0) ед;
- средства ПВО — 1235 (+0) ед;
- самолетов — 428 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 (+348) ед;
- крылатые ракеты — 3 917 (+0) ед;
- корабли/катера — 28 (+0) ед;
- подлодки — 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121) ед;
- специальная техника — 3987 (+0) ед.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.