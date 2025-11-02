За сутки Россия потеряла 940 оккупантов, 25 артсистем и 348 БПЛА — Генштаб ВСУ

2 ноября, 09:08
Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 2 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 143 670 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 2 ноября.

Потери вражеской армии в военной технике составляют:

  • танков — 11 316 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 525 (+4) ед;
  • артиллерийских систем — 34 162 (+25) ед;
  • РСЗО — 1 534 (+0) ед;
  • средства ПВО — 1235 (+0) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 ​​(+348) ед;
  • крылатые ракеты — 3 917 (+0) ед;
  • корабли/катера — 28 (+0) ед;
  • подлодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121) ед;
  • специальная техника — 3987 (+0) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ потери врага российские потери

