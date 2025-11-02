Армия страны-агрессора России потеряла 940 военных за последние сутки. С 24 февраля 2022 года до 2 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 143 670 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 2 ноября.

Потери вражеской армии в военной технике составляют:

танков — 11 316 ( +0) ед;

+0) ед; боевых бронированных машин — 23 525 ( +4) ед;

+4) ед; артиллерийских систем — 34 162 ( +25) ед;

+25) ед; РСЗО — 1 534 ( +0) ед;

+0) ед; средства ПВО — 1235 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 ​​(+348) ед;

крылатые ракеты — 3 917 ( +0) ед;

+0) ед; корабли/катера — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подлодки — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 ( +121) ед;

+121) ед; специальная техника — 3987 ( +0) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.