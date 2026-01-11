Минус 1130 оккупантов, 11 танков и РСЗО. Генштаб ВСУ назвал суточные потери российской армии на фронте
Силы обороны уничтожили 1130 оккупантов за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
В войне против Украины Россия потеряла за минувшие сутки 1130 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения общие потери России составляют 1 218 940 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ за воскресенье, 11 января.
В целом российская армия потеряла:
- танков — 11 541 (+11);
- боевых бронированных машин — 23 885 (+3);
- артиллерийских систем — 35 952 (+44);
- РСЗВ — 1598 (+1);
- средств ПВО — 1269 (+0);
- самолетов — 434 (+0);
- вертолетов — 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 (+654);
- крылатых ракет — 4155 (+0);
- кораблей и катеров — 28 (+0) ;
- подводных лодок — 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 73 644 (+134);
- специальной техники — 4039 (+0).
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.