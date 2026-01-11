Минус 1130 оккупантов, 11 танков и РСЗО. Генштаб ВСУ назвал суточные потери российской армии на фронте

В войне против Украины Россия потеряла за минувшие сутки 1130 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения общие потери России составляют 1 218 940 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ за воскресенье, 11 января.

В целом российская армия потеряла:

танков — 11 541 ( +11);

+11); боевых бронированных машин — 23 885 ( +3);

+3); артиллерийских систем — 35 952 ( +44);

+44); РСЗВ — 1598 ( +1);

+1); средств ПВО — 1269 ( +0);

+0); самолетов — 434 ( +0);

+0); вертолетов — 347 ( +0);

+0); БпЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 ( +654);

+654); крылатых ракет — 4155 ( +0);

+0); кораблей и катеров — 28 ( +0) ;

+0) ; подводных лодок — 2 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 73 644 ( +134);

+134); специальной техники — 4039 ( +0).

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Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.