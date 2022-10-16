Подходят к критическому пределу. Потери российских войск на юге в шесть с половиной раз больше украинских — Маляр 16 октября, 16:27 Соотношение потерь украинской и российской армий на юге — примерно 1 к 6,5 (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Командующий оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал об увеличении погибших оккупантов на юге Украины. Соотношение украинских и российских потерь составляет около одного до шести с половиной.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Генерал-майор заявил, что критический предел соотношения потерь — один к восьми. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».

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Ковальчук также добавил, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

«Напротив — надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию с нашей земли», — написала Маляр.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.