Подходят к критическому пределу. Потери российских войск на юге в шесть с половиной раз больше украинских — Маляр

16 октября, 16:27
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Соотношение потерь украинской и российской армий на юге — примерно 1 к 6,5 (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Соотношение потерь украинской и российской армий на юге — примерно 1 к 6,5 (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Командующий оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал об увеличении погибших оккупантов на юге Украины. Соотношение украинских и российских потерь составляет около одного до шести с половиной.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Генерал-майор заявил, что критический предел соотношения потерь — один к восьми. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».

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Ковальчук также добавил, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

«Напротив — надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию с нашей земли», — написала Маляр.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/kxi0WyVRPb0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Юг Украины Российские военные Война России против Украины Анна Маляр Боевые потери российские потери

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