Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 350 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб

16 сентября, 08:10
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РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 271 790 (+350) чел,
  • танков — 4616 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8824 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 5988 (+16) ед,
  • РСЗО — 774 (+0) ед,
  • средств ПВО — 521 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4738 (+24),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей / катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8525 (+33) ед,
  • специальной техники — 891 (+2).

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.

Отмечается, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.

По данным Генштаба, при поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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