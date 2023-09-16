Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 350 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб 16 сентября, 08:10 РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.



Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:

личного состава — около 271 790 ( +350) чел,

+350) чел, танков — 4616 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8824 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 5988 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 774 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 521 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4738 ( +24),

+24), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8525 ( +33) ед,

+33) ед, специальной техники — 891 ( +2).

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Ранее Генштаб сообщал, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.

Отмечается, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.

По данным Генштаба, при поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей