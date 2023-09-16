Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 350 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб
РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — около 271 790 (+350) чел,
- танков — 4616 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8824 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5988 (+16) ед,
- РСЗО — 774 (+0) ед,
- средств ПВО — 521 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4738 (+24),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей / катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8525 (+33) ед,
- специальной техники — 891 (+2).
Ранее Генштаб сообщал, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.
Отмечается, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.
По данным Генштаба, при поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей