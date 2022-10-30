«Хороший был день». Генштаб отчитался о ликвидации 950 российских оккупантов за субботу

30 октября, 08:58
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За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 71 200 своих солдат — из них 950 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. В последний раз столь высокий показатель убитых россиян фиксировался еще в начале полномасштабного вторжения.

Такие данные на утро воскресенья, 30 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Дополняется...

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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