«Хороший был день». Генштаб отчитался о ликвидации 950 российских оккупантов за субботу

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 71 200 своих солдат — из них 950 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. В последний раз столь высокий показатель убитых россиян фиксировался еще в начале полномасштабного вторжения.