Минус 450 оккупантов за сутки. Потери российской армии с начала войны против Украины приближаются к 50 тысячам погибшими — Генштаб

4 сентября, 09:19
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ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 49 500 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили вражеский самолет и вертолет.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 4 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 49 500 (+450) человек ликвидировано
  • танков - 2049 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед.
  • артиллерийских систем - 1147 (+13) ед.
  • РСЗО - 294 (+1) ед.
  • средств ПВО - 156 (+3) ед.
  • самолетов - 236 (+1) ед.
  • вертолетов - 206 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 864 (+0) ед.
  • крылатых ракет - 203 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед.
  • специальной техники - 106 (+1)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022mmv1P7WxsCpW7Mu4fgHQSn8B1eu2YNHZrWZfepuF5fq8HdJmDf2WidYwh9jHHSEl
Редактор: София Лазарова

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