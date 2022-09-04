Минус 450 оккупантов за сутки. Потери российской армии с начала войны против Украины приближаются к 50 тысячам погибшими — Генштаб 4 сентября, 09:19 ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 49 500 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили вражеский самолет и вертолет.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 4 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 49 500 (+450) человек ликвидировано

танков - 2049 (+15) ед.

боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед.

артиллерийских систем - 1147 (+13) ед.

РСЗО - 294 (+1) ед.

средств ПВО - 156 (+3) ед.

самолетов - 236 (+1) ед.

вертолетов - 206 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 864 (+0) ед.

крылатых ракет - 203 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед.

специальной техники - 106 (+1)

Данные уточняются.



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