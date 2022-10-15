Минус 400 оккупантов за сутки. Российская армия с начала войны против Украины потеряла почти 65 тысяч убитыми — Генштаб

15 октября, 09:40
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ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:АрмияInform)

ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:АрмияInform)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 64 700 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 15 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 64 700 (+400) человек ликвидировано
  • танков — 2524 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин — 5179 (+7) ед.
  • артиллерийских систем — 1582 (+16) ед.
  • РСЗО — 365 (+3) ед.
  • средств ПВО — 186 (+0) ед.
  • самолетов — 268 (+0) ед.
  • вертолетов — 242 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 (+11) ед.
  • крылатых ракет — 316 (+0) ед.
  • кораблей/катеров — 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3951 (+7) ед.
  • специальной техники — 142 (+0)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Донецкая область Российские войска Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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