Минус 400 оккупантов за сутки. Российская армия с начала войны против Украины потеряла почти 65 тысяч убитыми — Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:АрмияInform)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 64 700 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 15 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:
- личного состава — около 64 700 (+400) человек ликвидировано
- танков — 2524 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 5179 (+7) ед.
- артиллерийских систем — 1582 (+16) ед.
- РСЗО — 365 (+3) ед.
- средств ПВО — 186 (+0) ед.
- самолетов — 268 (+0) ед.
- вертолетов — 242 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 (+11) ед.
- крылатых ракет — 316 (+0) ед.
- кораблей/катеров — 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3951 (+7) ед.
- специальной техники — 142 (+0)
Данные уточняются.