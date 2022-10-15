Минус 400 оккупантов за сутки. Российская армия с начала войны против Украины потеряла почти 65 тысяч убитыми — Генштаб 15 октября, 09:40 ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:АрмияInform)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 64 700 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 15 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:

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личного состава — около 64 700 ( +400) человек ликвидировано

+400) человек ликвидировано танков — 2524 ( +3) ед.

+3) ед. боевых бронированных машин — 5179 ( +7) ед.

+7) ед. артиллерийских систем — 1582 ( +16) ед.

+16) ед. РСЗО — 365 ( +3) ед.

+3) ед. средств ПВО — 186 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 268 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 242 ( +2) ед.

+2) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 ( +11) ед.

+11) ед. крылатых ракет — 316 ( +0) ед.

+0) ед. кораблей/катеров — 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3951 ( +7) ед.

+7) ед. специальной техники — 142 ( +0)

Данные уточняются.