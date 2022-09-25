Минус 400 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 25 сентября, 10:18 ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 56 700 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили четыре вражеских самолета.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Видео дня

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 56 700 ( +400) человек ликвидировано

+400) человек ликвидировано танков - 2275 ( +13) ед.

+13) ед. боевых бронированных машин — 4832 ( +25) ед.

+25) ед. артиллерийских систем - 1368 ( +7) ед.

+7) ед. РСЗО - 328 ( +1) ед.

+1) ед. средств ПВО - 171 (+1) ед.

самолетов — 259 ( +4) ед.

+4) ед. вертолетов - 220 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 ( +10) ед.

+10) ед. крылатых ракет - 241 ( +1) ед.

+1) ед. кораблей/катеров — 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 3701 ( +20) ед.

+20) ед. специальной техники - 130 ( +4)

Данные уточняются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.