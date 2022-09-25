Минус 400 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

25 сентября, 10:18
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ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 56 700 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили четыре вражеских самолета.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56 700 (+400) человек ликвидировано
  • танков - 2275 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин — 4832 (+25) ед.
  • артиллерийских систем - 1368 (+7) ед.
  • РСЗО - 328 (+1) ед.
  • средств ПВО - 171 (+1) ед.
  • самолетов — 259 (+4) ед.
  • вертолетов - 220 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10) ед.
  • крылатых ракет - 241 (+1) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3701 (+20) ед.
  • специальной техники - 130 (+4)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Донецкая область Восток Украины Юг Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) мобилизация в России

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