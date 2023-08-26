ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и десятки единиц военной техники РФ — Генштаб 26 августа, 08:03 РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 260 тысяч военнослужащих.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 26 августа, потери РФ составляют:

личного состава — около 260270 ( +640) чел,

+640) чел, танков — 4390 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 8539 ( +18) ед,

+18) ед, артиллерийских систем — 5379 ( +18) ед,

+18) ед, РСЗО — 726 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 497 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 ( +11),

+11), крылатых ракет — 1411 ( +2),

+2), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7823 ( +33) ед,

+33) ед, специальной техники — 804 ( +2).

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Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.