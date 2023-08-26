ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и десятки единиц военной техники РФ — Генштаб
РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 260 тысяч военнослужащих.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 26 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — около 260270 (+640) чел,
- танков — 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5379 (+18) ед,
- РСЗО — 726 (+2) ед,
- средств ПВО — 497 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 (+11),
- крылатых ракет — 1411 (+2),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33) ед,
- специальной техники — 804 (+2).
Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.
В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.