Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и четыре вертолета, Генштаб отметил «хороший день» 1 ноября, 09:58 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 72470 своих солдат — из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Генштаб ВСУ, обнародуя потери врага по итогам 31 октября, отметил «хороший день» для украинских защитников. Наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 ноября, по украинским данным Генштаба, ориентировочно составили:



личного состава — около 72 470 ( +650) оккупантов ликвидировано;

+650) оккупантов ликвидировано; танков — 2698 ( +12) ед.;

+12) ед.; боевых бронированных машин — 5501 ( +16) ед.,

+16) ед., артиллерийских систем — 1730 ( +2) ед.,

+2) ед., РСЗО — 383 ( +0) ед.,

+0) ед., средства ПВО — 197 ( +0) ед.,

+0) ед., самолетов — 276 ( +1) ед.,

+1) ед., вертолетов — 257 ( +4) ед.,

+4) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 1415 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 397 ( +45),

+45), корабли /катера — 16 ( +0) ед.,

+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн — 4143 ( +15) ед.,

+15) ед., специальная техника — 154 ( +0).