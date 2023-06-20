ВСУ ликвидировали более пяти рот россиян за сутки на Таврическом направлении
Также было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)
ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более пяти рот.
Об этом во вторник, 20 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, говорится в сообщении.
Кроме того, было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. А именно:
13 танков
семь единиц БМП, БТР,
БпЛА Supercam,
БпЛА Shahed-136,
четыре гаубицы 2С19 Мста-С,
гаубица 2А65 Мста-Б,
зенитный ракетный комплекс Бук,
две противотанковые пушки МТ-12 Рапира,
РЛС «Зоопарк»,
тяжелая огнеметная система Сонцепёк.
По словам Тарнавского, также было уничтожено пять мест хранения боеприпасов врага.
Ранее Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения вследствие успешных штурмовых действий.