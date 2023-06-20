ВСУ ликвидировали более пяти рот россиян за сутки на Таврическом направлении

20 июня, 16:04
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Также было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

Также было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более пяти рот.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, говорится в сообщении.

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Кроме того, было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. А именно:

  • 13 танков

  • семь единиц БМП, БТР,

  • БпЛА Supercam,

  • БпЛА Shahed-136,

  • четыре гаубицы 2С19 Мста-С,

  • гаубица 2А65 Мста-Б,

  • зенитный ракетный комплекс Бук,

  • две противотанковые пушки МТ-12 Рапира,

  • РЛС «Зоопарк»,

  • тяжелая огнеметная система Сонцепёк.

По словам Тарнавского, также было уничтожено пять мест хранения боеприпасов врага.

Ранее Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения вследствие успешных штурмовых действий.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Россияне Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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