2380 оккупантов, 23 артсистемы и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 2380 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 5 ноября, составляют ориентировочно 1 599 390 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 12 454 (+1) ед.;

боевых бронированных машин — 25 643 (+3) ед.;

артиллерийских систем — 51 902 (+23) ед.;

РСЗО — 2254 (+2) ед.;

средств ПВО — 1738 (+5) ед.;

самолетов — 452 (+0) ед.;

вертолетов — 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 596 221 (+1163);

наземных робототехнических комплексов — 3077 (+5);

кораблей/катеров — 35 (+0);

подводных лодок — 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 170 256 (+375);

специальной техники — 4873 (+2);

крылатых ракет — 5192 (+0).

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Инфографика: Генеральный штаб ВСУ/Telegram

2 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны за сутки нейтрализовали 2500 российских оккупантов. Это самые большие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны.

Предыдущий рекорд был установлен 21 октября 2026 года: тогда российская армия потеряла 2250 человек. До этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов за сутки.

В Генштабе подчеркнули, что октябрь 2026 года стал месяцем самых больших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54 400 убитых и раненых захватчиков.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.

В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.