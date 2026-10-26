1990 оккупантов, 18 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

26 октября, 06:51
Google Читайте NV в Google
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1990 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 26 октября, составляют ориентировочно 1 580 440 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 448 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин — 25 609 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 51 632 (+18) ед.;
  • РСЗО — 2239 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 1726 (+1) ед.;
  • самолетов — 449 (+0) ед.;
  • вертолетов — 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 582 458 (+1656);
  • наземных робототехнических комплексов — 3018 (+1);
  • кораблей/катеров — 35 (+0);
  • подводных лодок — 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 167 240 (+322);
  • специальной техники — 4858 (+2);
  • крылатых ракет — 5138 (+0).

Реклама

Генеральный штаб ВСУ/Telegram
Инфографика: Генеральный штаб ВСУ/Telegram

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

В Генштабе отметили, что три из пяти самых высоких суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд держался почти два года.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.

В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies