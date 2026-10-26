1990 оккупантов, 18 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1990 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 26 октября, составляют ориентировочно 1 580 440 военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 12 448 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин — 25 609 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 51 632 (+18) ед.;
- РСЗО — 2239 (+2) ед.;
- средств ПВО — 1726 (+1) ед.;
- самолетов — 449 (+0) ед.;
- вертолетов — 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 582 458 (+1656);
- наземных робототехнических комплексов — 3018 (+1);
- кораблей/катеров — 35 (+0);
- подводных лодок — 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 167 240 (+322);
- специальной техники — 4858 (+2);
- крылатых ракет — 5138 (+0).
21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.
В Генштабе отметили, что три из пяти самых высоких суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд держался почти два года.
9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.
Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.
В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.