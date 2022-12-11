Экстренно «выключили свет» у 10 оккупантов. Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский КамАЗ — видео
Спецназовцы СБУ (Фото:СБУ/Telegram)
Бойцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса уничтожили вражеский автомобиль КамАЗ с десятью российскими военными.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
«Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его пассажиров. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь», — говорится в сообщении.
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих солдат — из них 380 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.