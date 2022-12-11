Экстренно «выключили свет» у 10 оккупантов. Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский КамАЗ — видео

11 декабря, 12:12
Поделиться:
Спецназовцы СБУ (Фото:СБУ/Telegram)

Спецназовцы СБУ (Фото:СБУ/Telegram)

Бойцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса уничтожили вражеский автомобиль КамАЗ с десятью российскими военными.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его пассажиров. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь», — говорится в сообщении.

Видео дня

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих солдат — из них 380 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/g2imODMhAzk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   КамАЗ Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X