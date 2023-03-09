Череватый о потерях оккупантов под Бахмутом: Счет идет на десятки тысяч 9 марта, 22:02 ВСУ в районе Бахмута, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские оккупанты потеряли в боях под Бахмутом Донецкой области, по данным украинских военных, десятки тысяч солдат.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Сейчас еще продолжаются верификации потерь, но счет идет на десятки тысяч — это однозначно», — сказал спикер ВСУ.

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Он добавил, что у врага нет уважения к ликвидированным захватчикам, и многие тела остаются на поле боя.

Ранее СМИ сообщали, что РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов в боях Бахмут.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.