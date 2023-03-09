Череватый о потерях оккупантов под Бахмутом: Счет идет на десятки тысяч
ВСУ в районе Бахмута, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)
Российские оккупанты потеряли в боях под Бахмутом Донецкой области, по данным украинских военных, десятки тысяч солдат.
Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
«Сейчас еще продолжаются верификации потерь, но счет идет на десятки тысяч — это однозначно», — сказал спикер ВСУ.
Он добавил, что у врага нет уважения к ликвидированным захватчикам, и многие тела остаются на поле боя.
Ранее СМИ сообщали, что РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов в боях Бахмут.
Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.
Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.