ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях войск РФ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В пятницу, 23 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано,

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:

За минувшие сутки, 23 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 580 российских оккупантов . Потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 223 тыс. военных.

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