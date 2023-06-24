ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях войск РФ
ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За минувшие сутки, 23 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 580 российских оккупантов. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 223 тыс. военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:
личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано,
танков — 4024 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 7804 (+6) ед,
артиллерийских систем — 4015 (+30) ед,
РСЗО — 619 (+2) ед,
средств ППО — 383 (+4) ед,
самолетов — 314 (+0) ед,
вертолетов — 308 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3460 (+13),
крылатых ракет — 1228 (+14),
кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23) ед,
специальной техники — 548 (+3).
В пятницу, 23 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.