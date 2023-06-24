ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях войск РФ

24 июня, 08:27
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ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки, 23 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 580 российских оккупантов. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 223 тыс. военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 23 июня, потери РФ составляют:

личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано,

танков — 4024 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 7804 (+6) ед,

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артиллерийских систем — 4015 (+30) ед,

РСЗО — 619 (+2) ед,

средств ППО — 383 (+4) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 308 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3460 (+13),

крылатых ракет — 1228 (+14),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23) ед,

специальной техники — 548 (+3).

В пятницу, 23 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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