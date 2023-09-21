Уничтожено почти 500 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине 21 сентября, 08:23 Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 274 тысячи убитыми (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 274 470 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 21 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около/около 274 470 ( +490) чел,

+490) чел, танков — 4638 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8883 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 6137 ( +41) ед,

+41) ед, РСЗО — 781 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 528 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 ( +29),

+29), крылатых ракет — 1479 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8670 ( +37) ед,

+37) ед, специальной техники — 911 ( +5).

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Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские силы за сутки ликвидировали более 300 оккупантов.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал, что на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки.