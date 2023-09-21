Уничтожено почти 500 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине
Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 274 тысячи убитыми (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 274 470 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 21 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около/около 274 470 (+490) чел,
- танков — 4638 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8883 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 6137 (+41) ед,
- РСЗО — 781 (+2) ед,
- средств ПВО — 528 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 (+29),
- крылатых ракет — 1479 (+0),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8670 (+37) ед,
- специальной техники — 911 (+5).
Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские силы за сутки ликвидировали более 300 оккупантов.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал, что на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки.