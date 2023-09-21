Уничтожено почти 500 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях войск РФ в Украине

21 сентября, 08:23
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Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 274 тысячи убитыми (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 274 тысячи убитыми (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 274 470 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 21 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около/около 274 470 (+490) чел,
  • танков — 4638 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8883 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 6137 (+41) ед,
  • РСЗО — 781 (+2) ед,
  • средств ПВО — 528 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 (+29),
  • крылатых ракет — 1479 (+0),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8670 (+37) ед,
  • специальной техники — 911 (+5).

Видео дня

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские силы за сутки ликвидировали более 300 оккупантов.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал, что на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агрессия РФ Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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