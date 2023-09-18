Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 артсистемы россиян — Генштаб 18 сентября, 08:23 Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 940 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 18 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 272 940 ( +620) чел,

+620) чел, танков — 4623 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8834 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 6027 ( +24) ед,

+24) ед, РСЗО — 776 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 525 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4769 ( +27),

+27), крылатых ракет — 1462 ( +7),

+7), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8571 ( +34) ед,

+34) ед, специальной техники — 901 ( +5).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещеевки Донецкой области, наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

