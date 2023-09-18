Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 артсистемы россиян — Генштаб

18 сентября, 08:23
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Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 940 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 18 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 272 940 (+620) чел,
  • танков — 4623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 6027 (+24) ед,
  • РСЗО — 776 (+0) ед,
  • средств ПВО — 525 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27),
  • крылатых ракет — 1462 (+7),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8571 (+34) ед,
  • специальной техники — 901 (+5).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещеевки Донецкой области, наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агрессия РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага силы обороны

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