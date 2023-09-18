Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 артсистемы россиян — Генштаб
Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 940 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 18 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 272 940 (+620) чел,
- танков — 4623 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8834 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 6027 (+24) ед,
- РСЗО — 776 (+0) ед,
- средств ПВО — 525 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4769 (+27),
- крылатых ракет — 1462 (+7),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8571 (+34) ед,
- специальной техники — 901 (+5).
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещеевки Донецкой области, наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.