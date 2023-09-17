ВСУ за сутки уничтожили еще 530 оккупантов и 15 артсистем врага — Генштаб 17 сентября, 09:00 Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Валентин Огиренко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 17 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — 271 320 ( +530) чел,

+530) чел, танков — 4620 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8828 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 6003 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 776 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 523 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4742 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8537 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 896 ( +5).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и недавно освобожденной Андреевки Донецкой области.