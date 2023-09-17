ВСУ за сутки уничтожили еще 530 оккупантов и 15 артсистем врага — Генштаб

17 сентября, 09:00
Поделиться:
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Валентин Огиренко/Reuters)

Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Валентин Огиренко/Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 17 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 271 320 (+530) чел,
  • танков — 4620 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8828 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 6003 (+15) ед,
  • РСЗО — 776 (+2) ед,
  • средств ПВО — 523 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4742 (+4),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8537 (+12) ед,
  • специальной техники — 896 (+5).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и недавно освобожденной Андреевки Донецкой области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X