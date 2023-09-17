ВСУ за сутки уничтожили еще 530 оккупантов и 15 артсистем врага — Генштаб
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Валентин Огиренко/Reuters)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 17 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 271 320 (+530) чел,
- танков — 4620 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8828 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 6003 (+15) ед,
- РСЗО — 776 (+2) ед,
- средств ПВО — 523 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4742 (+4),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8537 (+12) ед,
- специальной техники — 896 (+5).
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и недавно освобожденной Андреевки Донецкой области.