Силы обороны Украины за сутки уничтожили 550 оккупантов, 8 танков и более 30 артсистем
Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 12 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 269 760 (+550) чел,
- танков — 4568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8778 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,
- РСЗО — 764 (+4) ед,
- средств ПВО — 515 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,
- специальной техники — 88 (+4).
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.