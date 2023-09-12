Силы обороны Украины за сутки уничтожили 550 оккупантов, 8 танков и более 30 артсистем 12 сентября, 08:17 Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 12 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 269 760 ( +550) чел,



+550) чел, танков — 4568 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 8778 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 5872 ( +33) ед,

+33) ед, РСЗО — 764 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 515 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 ( +17),

+17), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8413 ( +43) ед,

+43) ед, специальной техники — 88 ( +4).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.