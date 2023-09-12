Силы обороны Украины за сутки уничтожили 550 оккупантов, 8 танков и более 30 артсистем

12 сентября, 08:17
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Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 12 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 269 760 (+550) чел,
  • танков — 4568 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 8778 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,
  • РСЗО — 764 (+4) ед,
  • средств ПВО — 515 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,
  • специальной техники — 88 (+4).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Армия России Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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