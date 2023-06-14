Оккупантам не хватает механиков для ремонта российской военной техники — ЦНС 14 июня, 16:19 Российские войска теряют существенное количество военной техники (Фото:пресс-служба ЦНС)

Российским оккупантам не хватает механиков для ремонта поврежденной или устаревшей военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По их данным, в ходе украинского контрнаступления российские оккупационные войска теряют существенное количество военной техники.

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«Оккупанты готовятся восполнить недостаток техники снятием с консервации старых образцов вооружения. Также россиянам не хватает специалистов механиков, которые смогут восстановить поврежденную или устаревшую технику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне принудительно привлекают специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники.

«В частности, во временно оккупированном Крыму противник проводит отбор автослесарей из местных СТО», — добавили в пресс-службе.

ЦНС призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупационной администрацией. А тем, кого под принуждением и угрозой для жизни и здоровья привлекают к работам над военной техникой, советуют выводить ее из строя.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.