ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян
РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.
Согласно обновленным данным Генштаба по состоянию на субботу, 5 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — около 249 110 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 4232 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8251 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4943 (+32) ед,
- РСЗО — 704 (+0) ед,
- средства ПВО — 466 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4116 (+12),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7422 (+30) ед,
- специальная техника — 730 (+6).
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.
Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Там продолжаются бои.