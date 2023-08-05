ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян 5 августа, 08:21 РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.

Согласно обновленным данным Генштаба по состоянию на субботу, 5 августа, потери РФ составляют:

личного состава — около 249 110 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 4232 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8251 ( +2) ед,

+2) ед, артиллерийских систем — 4943 ( +32) ед,

+32) ед, РСЗО — 704 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 466 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4116 ( +12),

+12), крылатые ракеты — 1347 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7422 ( +30) ед,

+30) ед, специальная техника — 730 ( +6).

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Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Там продолжаются бои.