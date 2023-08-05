ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян

5 августа, 08:21
Поделиться:
РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.

Согласно обновленным данным Генштаба по состоянию на субботу, 5 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 249 110 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 4232 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8251 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 4943 (+32) ед,
  • РСЗО — 704 (+0) ед,
  • средства ПВО — 466 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4116 (+12),
  • крылатые ракеты — 1347 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7422 (+30) ед,
  • специальная техника — 730 (+6).

Видео дня

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Там продолжаются бои.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X