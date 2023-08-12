ВСУ ликвидировали полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные с потерями россиян
Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 253 тысячи военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 253290 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4295 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8324 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 5053 (+10) ед,
- РСЗО — 713 (+0) ед,
- средств ПВО — 472 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 (+4),
- крылатых ракет — 1378 (+1),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12) ед,
- специальной техники — 759 (+3).
В Генштабе также проинформировали, что за прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта состоялось 30 боевых столкновений. Россияне в частности вели безуспешное наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.