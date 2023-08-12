ВСУ ликвидировали полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные с потерями россиян 12 августа, 08:41 Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 253 тысячи военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:

личного состава — 253290 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 4295 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8324 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 5053 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 713 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 472 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1378 ( +1),

+1), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7523 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 759 ( +3).

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В Генштабе также проинформировали, что за прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта состоялось 30 боевых столкновений. Россияне в частности вели безуспешное наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.



В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях — закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

