ВСУ ликвидировали полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные с потерями россиян

12 августа, 08:41
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Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 253 тысячи военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 253 тысячи военных (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 253290 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 5053 (+10) ед,
  • РСЗО — 713 (+0) ед,
  • средств ПВО — 472 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 (+4),
  • крылатых ракет — 1378 (+1),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12) ед,
  • специальной техники — 759 (+3).

Видео дня

В Генштабе также проинформировали, что за прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта состоялось 30 боевых столкновений. Россияне в частности вели безуспешное наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях — закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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