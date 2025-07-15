Минус две РСЗО, 52 артсистемы и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери России в Украине за сутки

Россия потеряла на войне в Украине примерно 185 единиц техники за сутки (Фото: 40 ОАБр / Генштаб ВСУ)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1230 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 036 290 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 15 июля.

Российская армия также потеряла:

танков — 11 022 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 22 993 ( +6) ед;

+6) ед; артиллерийских систем — 30 346 ( +52) ед;

+52) ед; РСЗО — 1440 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1194 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 ( +245) ед;

+245) ед; крылатых ракет — 3491 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей/катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 55 147 ( +122) ед;

+122) ед; специальной техники — 3932 ( +0) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.