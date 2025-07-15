Минус две РСЗО, 52 артсистемы и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери России в Украине за сутки
Россия потеряла на войне в Украине примерно 185 единиц техники за сутки (Фото: 40 ОАБр / Генштаб ВСУ)
Страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1230 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 036 290 солдат убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 15 июля.
Российская армия также потеряла:
- танков — 11 022 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 22 993 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 30 346 (+52) ед;
- РСЗО — 1440 (+2) ед;
- средств ПВО — 1194 (+0) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245) ед;
- крылатых ракет — 3491 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 147 (+122) ед;
- специальной техники — 3932 (+0) ед.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
