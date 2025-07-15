Минус две РСЗО, 52 артсистемы и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери России в Украине за сутки

15 июля, 08:17
Россия потеряла на войне в Украине примерно 185 единиц техники за сутки (Фото: 40 ОАБр / Генштаб ВСУ)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1230 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 036 290 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 15 июля.

Российская армия также потеряла:

  • танков — 11 022 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 993 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 30 346 (+52) ед;
  • РСЗО — 1440 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1194 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245) ед;
  • крылатых ракет — 3491 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 147 (+122) ед;
  • специальной техники — 3932 (+0) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская военная техника Генштаб ВСУ

