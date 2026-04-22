Минус 1140 оккупантов, 38 артсистем и танк: Генштаб ВСУ подсчитал потери России в Украине за сутки

22 апреля, 09:09
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ВСУ уничтожили танк, семь бронемашин и 162 единицы автотехники россиян за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

ВСУ уничтожили танк, семь бронемашин и 162 единицы автотехники россиян за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла примерно 1140 солдат. С 24 февраля 2022 года до 22 апреля 2026 года общие потери армии РФ составили 1 млн 321 тыс. 450 оккупантов убитыми и ранеными.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 885 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 436 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 40 516 (+38) ед;
  • РСЗО — 1 749 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1 350 (+0) ед;
  • самолетов — 435 (+0) ед;
  • вертолетов — 350 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) ед;
  • крылатых ракет — 4 549 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 33 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162) ед;
  • специальной техники — 4 132 (+0) ед.

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Генеральный штаб ВСУ
Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

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