За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1100 военных. С 24 февраля 2022 года до 23 апреля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 322 550 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В общем вражеская армия потеряла:

танков — 11 888 ( +3);

+3); боевых бронированных машин — 24 441 ( +5);

+5); артиллерийских систем — 40 574 ( +58);

+58); РСЗО — 1752 ( +3);

+3); средств ПВО — 1351 ( +1);

+1); самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 253 430 ( +1941);

+1941); крылатых ракет — 4549;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 91 127 ( +202);

+202); специальной техники — 4134 ( +2).

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Фото: Генштаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

