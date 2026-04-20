1050 оккупантов, средство ПВО и 72 артсистемы: Генштаб ВСУ назвал суточные потери российской армии на фронте

ВСУ за сутки уничтожили два танка, две бронемашины и 174 единицы автотехники россиян (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1050 военных за сутки. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 319 тыс. 270 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 20 апреля.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 884 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 24 422 ( +2) ед;

+2) ед; артиллерийских систем — 40 396 ( +72) ед;

+72) ед; РСЗО — 1 748 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1 350 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 435 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 350 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 248 558 ( +1 427) ед;

+1 427) ед; крылатых ракет — 4 549 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 33 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 2 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 90 571 ( +174) ед;

+174) ед; специальной техники — 4 132 ( +1) ед.

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.