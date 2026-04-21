Российская армия потеряла 1040 оккупантов, 82 артсистемы и более 1900 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ

21 апреля, 08:37
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За сутки РФ потеряла примерно 1040 военных (Фото: Ukrainian Ground Forces/via REUTERS)

За сутки РФ потеряла примерно 1040 военных (Фото: Ukrainian Ground Forces/via REUTERS)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1040 военных. С 24 февраля 2022 года до 21 апреля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 320 310 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В общем вражеская армия потеряла:

  • танков — 11 884;
  • боевых бронированных машин — 24 429 (+7);
  • артиллерийских систем — 40 478 (+82);
  • РСЗО — 1749 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1350;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 250 463 (+1905);
  • крылатых ракет — 4549;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 763 (+192);
  • специальной техники — 4132.

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Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) российские потери потери врага

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