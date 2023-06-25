ВСУ за сутки ликвидировали более 700 российских оккупантов — Генштаб 25 июня, 08:50 Уничтоженный БМП-3 россиян (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили 19 артиллерийских установок врага.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 486 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава — около 224 630 ( +720) человек ликвидировано

+720) человек ликвидировано танков — 4030 ( +6) ед.

+6) ед. боевых бронированных машин — 7806 ( +2) ед.

+2) ед. артиллерийских систем — 4034 ( +19) ед.

+19) ед. РСЗО — 624 ( +5) ед.

+5) ед. средств ПВО — 385 ( +2) ед.

+2) ед. самолетов — 314 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 308 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 ( +12)

+12) крылатых ракет — 1259 ( +41)

+41) кораблей / катеров — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 6735 ( +4) ед.

+4) ед. специальной техники — 552 ( +4)

Данные уточняются.