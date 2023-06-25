ВСУ за сутки ликвидировали более 700 российских оккупантов — Генштаб
Уничтоженный БМП-3 россиян (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили 19 артиллерийских установок врага.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 486 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 224 630 (+720) человек ликвидировано
- танков — 4030 (+6) ед.
- боевых бронированных машин — 7806 (+2) ед.
- артиллерийских систем — 4034 (+19) ед.
- РСЗО — 624 (+5) ед.
- средств ПВО — 385 (+2) ед.
- самолетов — 314 (+0) ед.
- вертолетов — 308 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12)
- крылатых ракет — 1259 (+41)
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4) ед.
- специальной техники — 552 (+4)
Данные уточняются.