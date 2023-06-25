ВСУ за сутки ликвидировали более 700 российских оккупантов — Генштаб

25 июня, 08:50
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Уничтоженный БМП-3 россиян (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Уничтоженный БМП-3 россиян (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили 19 артиллерийских установок врага.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 486 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 224 630 (+720) человек ликвидировано
  • танков — 4030 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин — 7806 (+2) ед.
  • артиллерийских систем — 4034 (+19) ед.
  • РСЗО — 624 (+5) ед.
  • средств ПВО — 385 (+2) ед.
  • самолетов — 314 (+0) ед.
  • вертолетов — 308 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12)
  • крылатых ракет — 1259 (+41)
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4) ед.
  • специальной техники — 552 (+4)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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