ВСУ за сутки уничтожили еще 600 оккупантов и более 30 артсистем россиян 9 сентября, 10:35 ВСУ за сутки уничтожили еще 600 российских оккупантов (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 268 тысяч своих солдат — из них 600 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 9 сентября, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 562 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 до 08.09.2023 примерно составили:

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личного состава — около 268 140 (+600 ) человек

) человек танков — 4544 (+15 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 8739 (+13 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 5789 (+36 ) ед.

) ед. РСЗО — 757 (+3 ) ед.

) ед. средств ПВО — 508 (+1 ) ед.

) ед. самолетов — 315 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 316 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18 )

) крылатых ракет — 1455 ( +0)

+0) кораблей / катеров — 19 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34 ) ед.

) ед. специальной техники — 870 (+10) ед

Данные уточняются.