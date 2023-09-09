ВСУ за сутки уничтожили еще 600 оккупантов и более 30 артсистем россиян

9 сентября, 10:35
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ВСУ за сутки уничтожили еще 600 российских оккупантов (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

ВСУ за сутки уничтожили еще 600 российских оккупантов (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 268 тысяч своих солдат — из них 600 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 9 сентября, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 562 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 до 08.09.2023 примерно составили:

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  • личного состава — около 268 140 (+600) человек
  • танков — 4544 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин — 8739 (+13) ед.
  • артиллерийских систем — 5789 (+36) ед.
  • РСЗО — 757 (+3) ед.
  • средств ПВО — 508 (+1) ед.
  • самолетов — 315 (+0) ед.
  • вертолетов — 316 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18)
  • крылатых ракет — 1455 (+0)
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) ед.
  • специальной техники — 870 (+10) ед

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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