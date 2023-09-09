ВСУ за сутки уничтожили еще 600 оккупантов и более 30 артсистем россиян
ВСУ за сутки уничтожили еще 600 российских оккупантов (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 268 тысяч своих солдат — из них 600 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 9 сентября, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 562 дня полномасштабной войны
- личного состава — около 268 140 (+600) человек
- танков — 4544 (+15) ед.
- боевых бронированных машин — 8739 (+13) ед.
- артиллерийских систем — 5789 (+36) ед.
- РСЗО — 757 (+3) ед.
- средств ПВО — 508 (+1) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 316 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18)
- крылатых ракет — 1455 (+0)
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) ед.
- специальной техники — 870 (+10) ед
Данные уточняются.