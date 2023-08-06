Минус еще 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян 6 августа, 09:25 Потери России за время полномасштабной войны достигли почти 250 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 528 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 до 05.08.2023 примерно составили:

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личного состава — около 249 700 (+590 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 4237 (+5) ед.

ед. боевых бронированных машин — 8262 (+11 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 4965 (+22 ) ед.

) ед. РСЗО — 705 (+1 ) ед.

) ед. средства ПВО — 466 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 315 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 311 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10 )

) крылатые ракеты — 1359 (+12 )

) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19 ) ед.

) ед. специальная техника — 734 (+4)

Данные уточняются.