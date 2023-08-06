Минус еще 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян
Потери России за время полномасштабной войны достигли почти 250 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 528 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 249 700 (+590) человек ликвидировано
- танков — 4237 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 8262 (+11) ед.
- артиллерийских систем — 4965 (+22) ед.
- РСЗО — 705 (+1) ед.
- средства ПВО — 466 (+0) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 311 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10)
- крылатые ракеты — 1359 (+12)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19) ед.
- специальная техника — 734 (+4)
Данные уточняются.