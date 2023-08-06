Минус еще 600 оккупантов. Генштаб обновил данные об огромных потерях россиян

6 августа, 09:25
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Потери России за время полномасштабной войны достигли почти 250 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Потери России за время полномасштабной войны достигли почти 250 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 528 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 до 05.08.2023 примерно составили:

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  • личного состава — около 249 700 (+590) человек ликвидировано
  • танков — 4237 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин — 8262 (+11) ед.
  • артиллерийских систем — 4965 (+22) ед.
  • РСЗО — 705 (+1) ед.
  • средства ПВО — 466 (+0) ед.
  • самолетов — 315 (+0) ед.
  • вертолетов — 311 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10)
  • крылатые ракеты — 1359 (+12)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19) ед.
  • специальная техника — 734 (+4)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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