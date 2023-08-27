ВСУ уничтожили еще полтысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 260 тысяч своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 27 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 549 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 260 820 (+550) человек
- танков — 4396 (+6) ед.
- боевых бронированных машин — 8554 (+15) ед.
- артиллерийских систем — 5403 (+24) ед.
- РСЗО — 728 (+2) ед.
- средства ПВО — 498 (+1) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 316 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4378 (+11)
- крылатые ракеты — 1411 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7854 (+31) ед.
- специальная техника — 808 (+4) ед
Данные уточняются.