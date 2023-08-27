ВСУ уничтожили еще полтысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб 27 августа, 08:26 ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 260 тысяч своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 27 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.



Общие потери противника за 549 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 до 26.08.2023 примерно составили:



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личного состава — около 260 820 (+550 ) человек

) человек танков — 4396 (+6 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 8554 (+15 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 5403 (+24 ) ед.

) ед. РСЗО — 728 (+2 ) ед.

) ед. средства ПВО — 498 (+1 ) ед.

) ед. самолетов — 315 (+0) ед.

вертолетов — 316 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4378 (+11 )

) крылатые ракеты — 1411 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 7854 (+31 ) ед.

) ед. специальная техника — 808 (+4) ед

Данные уточняются.