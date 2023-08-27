ВСУ уничтожили еще полтысячи российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб

27 августа, 08:26
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ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 260 тысяч своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 27 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 549 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 до 26.08.2023 примерно составили:

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  • личного состава — около 260 820 (+550) человек
  • танков — 4396 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин — 8554 (+15) ед.
  • артиллерийских систем — 5403 (+24) ед.
  • РСЗО — 728 (+2) ед.
  • средства ПВО — 498 (+1) ед.
  • самолетов — 315 (+0) ед.
  • вертолетов — 316 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4378 (+11)
  • крылатые ракеты — 1411  (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7854 (+31) ед.
  • специальная техника — 808 (+4) ед

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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