ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов — Генштаб

19 августа, 08:44
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Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 541 день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.08.2023 примерно составили:

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  • личного состава — около 257 010 (+500) человек ликвидировано
  • танков — 4340 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин — 8424 (+14) ед.
  • артиллерийских систем — 5212 (+19) ед.
  • РСЗО — 714 (+0) ед.
  • средства ПВО — 486 (+0) ед.
  • самолетов — 315 (+0) ед.
  • вертолетов — 316 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6)
  • крылатые ракеты — 1406 (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7665 (+7) ед.
  • специальная техника — 785 (+2)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Россияне Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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