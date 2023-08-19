ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов — Генштаб 19 августа, 08:44 Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 541 день полномасштабной войны с 24.02.2022 п о 18.08.2023 примерно составили:

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личного состава — около 257 010 (+500 ) человек ликвидировано



) человек ликвидировано танков — 4340 (+8 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 8424 (+14 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 5212 (+19 ) ед.

) ед. РСЗО — 714 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО — 486 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 315 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 316 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6 )

) крылатые ракеты — 1406 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 7665 (+7 ) ед.

) ед. специальная техника — 785 (+2)

Данные уточняются.