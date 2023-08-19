ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи российских оккупантов — Генштаб
Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 6 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 541 день полномасштабной войны
- личного состава — около 257 010 (+500) человек ликвидировано
- танков — 4340 (+8) ед.
- боевых бронированных машин — 8424 (+14) ед.
- артиллерийских систем — 5212 (+19) ед.
- РСЗО — 714 (+0) ед.
- средства ПВО — 486 (+0) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 316 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6)
- крылатые ракеты — 1406 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7665 (+7) ед.
- специальная техника — 785 (+2)
Данные уточняются.